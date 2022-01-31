19-річний переможець проектів "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин поділився тривожною новиною про здоров'я своєї місячної дочки.

У своєму Instagram молодий співак повідомив, що ввечері його новонародженій доньці довелося викликати швидку, пише Politeka.net. Напередодні Роман і його дружина Іванка дізналися, що заразилися коронавірусом. Пара залишилася вдома зі своєю донькою Елізабет, якій тільки виповнився місяць.

Однак, під вечір другого дня хвороби батьків дівчинці теж стало погано.

"Викликали швидку, у малятка висока температура. Прошу всіх, Помоліться за неї", - перепостив Сасанчин звернення своєї дружини.

Пізніше пара розповіла, що вони з дитиною поїхали в лікарню.

До цього Сасанчин у своїх сторіз поділився своїм досвідом батьківства, відповівши на питання шанувальників. Зокрема, у нього запитали, як це-бути батьком.

"Важко звичайно, але дуже приємно і цікаво. Дитинка з кожним днем змінюється і стає все іншою", - написав співак.

Він також не виключив, що в майбутньому вони з дружиною можуть захотіти більше дітей.

"Зараз дуже складно сказати, тому що з першою не легко справлятися, але думаю настане час, коли захочемо ще одного бейбіка", - додав Сасанчин.

Нагадаємо, вірус дістався до родини переможця "Голосу країни", в якому стані дитина.

Як повідомляла Politeka, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина осідлала 19-річного чоловіка посеред вулиці.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин з дружиною повідомили про хворобу.