Победитель шоу «Голос. Діти» и «Голос країни-10» Роман Сасанчин и его жена, которая ровно месяц назад родила их первенца, серьезно заболели.

Об этом 19-летний исполнитель и его 24-летняя супруга Иванка сообщили на своих страничках в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Сасанчин опубликовал у себя фото двух положительных экспресс-тестов на коронавирус.

«Вот такие сегодня у нас к сожалению новости», - написал молодой певец.

Его жена раскрыла подробности. Она рассказала, что накануне вечером у нее начала подниматься температура и ломить тело.

«К утру симптомы не прошли, просто начало еще сильнее ломить тело и подскочила температура. Есть першение в горле. И мы решили сразу поехать сделать тест. Тест позитивный. Сейчас такое себе ощущение…не очень. Сейчас дома, с малышкой, слава богу, все хорошо. Она с нами, мы рядом с ней в маске», - рассказала Иванка.

Она добавила, что они уже переговорили с врачом, которая дала им рекомендации. По словам Иванки, в случае ухудшения состояния их ждет госпитализация.

В свою очередь, Сасанчин признался, что сейчас они сильнее всего переживают за свою дочку Элизабет, которой 30 января исполняется ровно месяц.

«Больше всего переживаем за нашего ребеночка, так хочется чтобы все поскорее прошло», - написал певец.

Напомним, расстроенная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, почему ее родители не смогли увидеть крещение внучки.

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Сасанчин разрешил родителям увидеть их внучку, как это было.

Также Politeka писала, что жену 19-летнего победителя "Голосу країни" раскритиковали на крестинах дочери.