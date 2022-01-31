Жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, рассказала о своей болезни, и заразилась ли дочь.

Жена Романа Сасанчина активно ведет Инстаграм, в котором рассказывает о жизни своей семьи, передает Politeka.net. На днях Иванна поделилась, что заболела вместе с мужем.

Жена Сасанчина призналась, что температура стала подниматься около 12 часов ночи, начало "ломать" тело и есть першение в горле. Тест на коронавирус показал позитивный результат. Сейчас молодые родители больше всего беспокоятся о дочке Элизабет.

По словам девушки, она с мужем ходят возле ребенка в масках. Врач прописала девочке промывать нос, и пить много жидкости, а также нужно сбивать температуру, и если самочувствие ухудшится нужно обращаться в больницу. Звезда Сети отметила, что оставить дочь не с кем, поэтому выполняют все настояния докторов.

В 2.55 ночи жена Романа Сасанчина рассказала о состоянии дочки.

"Мой самый сильный человечек маленький. Вечером температура 37,9, но спасибо богу сейчас уже нет. Ничем не сбивали, просто старались больше пить давать. Надеюсь, Бог ей поможет справиться с этим вирусом", - поделилась звезда Сети.

В новых сторис Иванна поделилась, что сейчас температуры уже нет, но им с мужем тяжело дышать и есть одышка, а у дочки - температура 37 градусов, девочка была капризной, но поела и вроде уснула.

Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин с женой сообщили о болезни

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