19-летний победитель проектов «Голос. Діти» и «Голос країни-10» Роман Сасанчин поделился тревожной новостью о здоровье своей месячной дочери.

В своем Инстаграм молодой певец сообщил, что вечером его новорожденной дочке пришлось вызывать скорую, пишет Politeka.net. Накануне Роман и его жена Иванка узнали, что заразились коронавирусом. Пара осталась дома со своей дочкой Элизабет, которой только исполнился месяц.

Однако, под вечер второго дня болезни родителей девочке тоже стало плохо.

«Вызвали скорую, у малышки высокая температура. Прошу всех, помолитесь за нее», - перепостил Сасанчин обращение своей жены.

Позже пара рассказала, что они с ребенком поехали в больницу.

До этого Сасанчин в своих сториз поделился своим опытом отцовства, ответив на вопросы поклонников. В частности, у него спросили, каково это – быть отцом.

«Тяжело конечно, но очень приятно и интересно. Ребеночек с каждым днем меняется и становится все другим», - написал певец.

Он также не исключил, что в будущем они с женой могут захотеть больше детей.

«Сейчас очень сложно сказать, потому что с первой не легко справляться, но думаю настанет время, когда захотим еще одного бейбика», - добавил Сасанчин.

Напомним, вирус добрался до семьи победителя "Голосу країни", в каком состоянии ребенок.

Как сообщала Politeka, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина оседлала 19-летнего мужа посреди улицы.

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин с женой сообщили о болезни.