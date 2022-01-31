В своем Инстаграм молодой певец сообщил, что вечером его новорожденной дочке пришлось вызывать скорую, пишет Politeka.net. Накануне Роман и его жена Иванка узнали, что заразились коронавирусом. Пара осталась дома со своей дочкой Элизабет, которой только исполнился месяц.
Однако, под вечер второго дня болезни родителей девочке тоже стало плохо.
«Вызвали скорую, у малышки высокая температура. Прошу всех, помолитесь за нее», - перепостил Сасанчин обращение своей жены.
Позже пара рассказала, что они с ребенком поехали в больницу.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Ушел из жизни известный актер: "Долго мучился из-за сильных болей"
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Победитель "Холостячки" Задворный неожиданно появился в компании другого участника шоу: "Начался новый период"
Дважды разведенный Пономарев показал, с кем делит дом: «Красавица»
До этого Сасанчин в своих сториз поделился своим опытом отцовства, ответив на вопросы поклонников. В частности, у него спросили, каково это – быть отцом.
«Тяжело конечно, но очень приятно и интересно. Ребеночек с каждым днем меняется и становится все другим», - написал певец.
Он также не исключил, что в будущем они с женой могут захотеть больше детей.
«Сейчас очень сложно сказать, потому что с первой не легко справляться, но думаю настанет время, когда захотим еще одного бейбика», - добавил Сасанчин.
Напомним, вирус добрался до семьи победителя "Голосу країни", в каком состоянии ребенок.
Как сообщала Politeka, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина оседлала 19-летнего мужа посреди улицы.
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин с женой сообщили о болезни.