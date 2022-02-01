У мережі з'явилася інформація про старт продажів квитків на концерт фіналу національного відбору на "Євробачення-2022".

Як повідомляє Politeka.net, в Україні стартував продаж квитків на концерт Національного відбору на "Євробачення-2022". На одному з сайтів виставили інформацію про концерт фіналістів з відеозйомкою, а також схему залу із зазначенням цін на квитки.

Так, концерт фіналу Нацвідбору відбудеться 12 лютого в Центрі культури і мистецтв НАУ в Києві. Квитки можна купити в Інтернеті, і як жартують в соцмережах, на це можна витратити "тисячу за вакцинацію". Вартість квитків стартує від 400 гривень, а найдорожчі обійдуться якраз в тисячу гривень.

Нагадаємо, що у фіналі національного відбору виступлять вісім учасників: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy. За підсумками їхнього виступу глядачі оберуть одного фіналіста, який у підсумку поїде на "Євробачення".

У телеграм-каналі "Євробачення Україна", вже з'явилися незадоволені коментатори, які відзначили, що більшість квитків вже розкупили: "А де всі місця?", "Купити квитки check", "Пізно повідомили. Більше половини розкупили", "Куплено".

Нагадаємо, У мережі показали сцену фіналу Нацвідбору на " Євробачення-2022 "і назвали склад журі: "Прикро...".

Як повідомляла Politeka, Солістка go_a внесла ясність в низку скандалів на Нацвідборі на "Євробачення-2022": "Це жахливо дратує...".

Також Politeka писала, що Нацвідбір на "Євробачення-2022", скандал розгорається між Alina Pash і KALUSH: "Мені просто огидно".