В сети появилась информация о старте продаж билетов на концерт финала Национального отбора на "Евровидение-2022".

Как сообщает Politeka.net, в Украине стартовала продажа билетов на концерт Национального отбора на "Евровидение-2022". На одном из сайтов выставили информацию о концерте финалистов с видеосъемкой, а также схему зала с указанием цен на билеты.

Так, концерт финала Нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в Киеве. Билеты можно купить в интернете, и как шутят в соцсетях, на это можно потратить "тысячу за вакцинацию". Стоимость билетов стартует от 400 гривен, а самые дорогие обойдутся как раз в тысячу гривен.

Напомним, что в финале Национального отбора выступят восемь участников: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy. По итогам их выступления зрители выберут одного финалиста, который в итоге поедет на "Евровидение".

В телеграм-канале "Евровидение Украина", уже появились недовольные комментаторы, которые отметили, что большинство билетов уже раскупили: "А где все места?", "Купить билеты check", "Поздно сообщили. Больше половины раскупили", "Куплено".

Напомним, В Сети показали сцену финала Нацотбора на "Евровидение-2022" и назвали состав жюри: "Обидненько…".

Как сообщала Politeka, Солистка Go_A внесла ясность в череду скандалов на Нацотборе на "Евровидение-2022": "Это ужасно бесит...".

Также Politeka писала, что Нацотбор на "Евровидение-2022", скандал разгорается между Alina Pash и KALUSH: "Мне просто отвратительно".