Исполнители, которым предстоит посоревноваться за право представлять Украину на Евровидении в финале Нацотбора, не поделили инструментал в своих работах, пишет Politeka.net. В Инстаграм Alina Pash опубликовала несколько видео, в которых с возмущением обратила внимание на новое видео, опубликованное певцами из KALUSH.

Дело в том, что мелодия, использованная на кадрах, подозрительно напоминает контрабас из трека певицы «BOSORKANYA».

«Не знаю как назвать это – наглое копирование или уважительное заимствование? И даже тональность та же. Я не знаю как пока что реагировать на это полностью сознательно. Сейчас мне просто отвратительно, что кто-то называет себя творцом, артистом и хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто накануне так нагло пользуется…», - заявила Alina Pash.

При этом артистка и ее поклонники и ранее замечали, что музыканты из KALUSH «вдохновлялись» референсами и работами певицы.

Сами KALUSH уже отреагировали на публикацию в соцсетях.

«Йо, в этой щедривке похожий контрабас, ок, но это не наш трэк. Это щедривка, то шо слова народные никого не смущает?», - прокомментировали ситуацию артисты.

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