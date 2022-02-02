Українська блогерка Катерина Репяхова, яка є новою дружиною музиканта Віктора Павлика, показала досить сміливий образ для фоосесії.

Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова почала активно вести соціальну мережу ще до весілля з Віктором Павликом. Щоб підняти популярність, нерідко дівчина розповідає про своє життя і показує різні моменти з буднів.

В цей раз Катерина вирішила згадати про період, коли тільки була вагітною і влаштовувала собі тематичні фотосесії. Одного разу Для зйомки вона вибрала вельми сміливий образ з напівпрозорим боді.

Сіточка з блискітками на животі підкреслила форми Катерини, а макіяж і проста укладка доповнили образ. За словами Репяхової, цей образ був ключовим для її фотосесії.

"Роблять фотосесії під ключ, надаючи повний образ» - розповідає про зйомку Репяхова.

Раніше дружина Павлика раніше заявляла, що шукає приміщення для офісу, тепер же їй в команду знадобилися ще фахівці. Репяхова повідомила в своїх нових" сторіз " в Instagram.

"Наступний тиждень у мене буде максимально відповідальний. Потрібно вирішити щодо приміщення, яке брати, з ремонтом або без. Дуже багато роботи, так що зараз запасаюся силами", - повідомила вона, показавши свої "ледачі" вихідні перед великою роботою.

Крім приміщення, Кат потрібні агентство з брендування, підрядники та смм-спеціаліст.

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