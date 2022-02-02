Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова начала активно вести социальную сеть еще до свадьбы с Виктором Павликом. Чтобы поднять популярность, нередко девушка рассказывает о своей жизни и показывает разные моменты из будней.

В этот раз Катерина решила вспомнить о периоде, когда только была беременной и устраивала себе тематические фотосессии. Однажды для съемки она выбрала весьма смелый образ с полупрозрачным боди.

Сеточка с блестками на животе подчеркнула формы Катерины, а макияж и простая укладка дополнили образ. По словам Репяховой, этот образ был ключевым для ее фотосессии.

«Делают фотосессии под ключ, предоставляя полный образ» - рассказывает о съемке Репяхова.

Ранее жена Павлика ранее заявляла, что ищет помещение для офиса, теперь же ей в команду понадобились еще специалисты. Репяхова сообщила в своих новых "сториз" в Инстаграм.

"Следующая неделя у меня будет максимально ответственная. Нужно решить насчет помещения, какое брать, с ремонтом или без. Очень много работы, так что сейчас запасаюсь силами", - сообщила она, показав свои "ленивые" выходные перед большой работой.

Кроме помещения, Кате нужны агентство по брендированию, подрядчики и смм-специалист.

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