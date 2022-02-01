Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Репяхова розповіла два дні тому, чому деякий час була відсутня в соціальних мережах і не розповідала, куди пропала. За її словами, вона переживала через хворобу сина.
"Мішенька захворів і мені взагалі не хотілося виходити на публіку» - прокоментувала Репяхова. Тоді вона показала, що вже встигла поїхати з дитиною в лікарню і здати необхідні аналізи.
Також Катерина розповіла, що дитина дуже сильно хрипів і хрипить. Температура 37. Але при обстеженні легені сина були чисті, а тест на коронавірус був негативний. Був набряк в носі, через що Катерина озвучила два діагнози - гостра інфекція дихальних шляхів і гострий ринфарингіт.
Після цього Катерина показала в Instagram, що зараз дитині вже значно краще і вона спокійно може займатися рутинними справами і годувати сина за столом.
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Як відомо, у 2022 році Катерина Репяхова збирається нарешті зіграти весілля з артистом, яке пара кілька разів відкладала. Подружжя узаконили стосунки, але пишне весілля з усіма традиціями так і не відгуляли. Судячи з усього, Репяхова потихеньку вибирає собі весільне вбрання.
Відзначимо, що Катерина Репяхова була і залишається концертним директором Павлика.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова похвалилася дорогою обновкою:"Нехай збуваються мрії".
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