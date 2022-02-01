Блогерша Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, решила рассказать о том, чем же заболел ее маленький сын и как проходит лечение.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова рассказала два дня назад, почему некоторое время отсутствовала в социальных сетях и не рассказывала, куда пропала. По ее словам, она переживала из-за болезни сына.

«Мишенька заболел и мне вообще не хотелось выходить на публику» - прокомментировала Репяхова. Тогда она показала, что уже успела поехать с ребенком в больницу и сдать необходимые анализы.

Также Катерина рассказала, что ребенок очень сильно хрипел и хрипит. Температура 37. Но при обследовании легкие сына были чистые, а тест на коронавирус был отрицательный. Был отек в носу, из-за чего Катерина озвучила два диагноза - острая инфекция дыхательных путей и острый ринфарингит.

После этого Катерина показала в Инстаграм, что сейчас ребенку уже значительно лучше и она спокойно может заниматься рутинными делами и кормить сына за столом.

Как известно, в 2022 году Екатерина Репяхова собирается наконец-то сыграть свадьбу с артистом, которую пара несколько раз откладывала. Супруги узаконили отношения, но пышную свадьбу со всеми традициями так и не отгуляли. Судя по всему, Репяхова потихоньку выбирает себе свадебный наряд.

Отметим, что Екатерина Репяхова была и остается концертным директором Павлика.

Напомним, что Екатерина Репяхова похвасталась дорогой обновкой: "Пусть сбываются мечты".

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