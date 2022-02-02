Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників несподіваним відео, яке опублікувала в своєму Instagram. Виявилося, що це фрагмент небаченого раніше кліпу співачки, який для неї знімав Алан Бадоєв, цій відеороботі вже 10 років.
У ролику на кілька секунд Твань можна побачити сплячої в обіймах симпатичного молодого чоловіка. Примітно, що деяким шанувальникам здалося, що співачки лежить в обіймах Дана Балана, з яким їй тепер приписують романтичні стосунки.
У підписі до відеофрагменту Кароль написала: "Цій відеороботі 10 років! Ніхто не бачив її крім нас з @alanbadoev. Таємне стало явним". Користувачі тут же почали обговорювати ролик: "Побачила, подумала, що Балан на початку, злякалася", "Ось це всю ДанТину зараз проглючило на частку секунди. Як схожий на тогокогонельзяназивать", "Я в шоці", "Спасибі вам, Тіна, що дали можливість побачити вас з іншого боку", " це щось мега цікаве. Чекаємо виходу", "Чому чоловік на першому кадрі схожий на Даний".
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