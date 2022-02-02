Відома співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників загадковим кліпом, який знімала десять років тому, але нікому не показувала.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників несподіваним відео, яке опублікувала в своєму Instagram. Виявилося, що це фрагмент небаченого раніше кліпу співачки, який для неї знімав Алан Бадоєв, цій відеороботі вже 10 років.

У ролику на кілька секунд Твань можна побачити сплячої в обіймах симпатичного молодого чоловіка. Примітно, що деяким шанувальникам здалося, що співачки лежить в обіймах Дана Балана, з яким їй тепер приписують романтичні стосунки.

У підписі до відеофрагменту Кароль написала: "Цій відеороботі 10 років! Ніхто не бачив її крім нас з @alanbadoev. Таємне стало явним". Користувачі тут же почали обговорювати ролик: "Побачила, подумала, що Балан на початку, злякалася", "Ось це всю ДанТину зараз проглючило на частку секунди. Як схожий на тогокогонельзяназивать", "Я в шоці", "Спасибі вам, Тіна, що дали можливість побачити вас з іншого боку", " це щось мега цікаве. Чекаємо виходу", "Чому чоловік на першому кадрі схожий на Даний".

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