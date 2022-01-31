Тина Кароль решила удивить поклонников и у нее это получилось, сообщает Politeka.net. Звезда разместила в Инстаграм видео на песню "Переживем измены", которое никто не видел кроме нее и режиссера Алана Бадоева. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Об этом звезда сообщила в посте.

"Этой видеоработе 10 лет! Никто не видел ее кроме нас с @alanbadoev Тайное стало явным #сохранимлюбовь", - написала артистка.

Публикация собрала более 60 тысяч просмотров и много комментариев:

"Увидела, подумала шо Балан в начале - испугалась 😩🤭", "Вау!!!! Ещё одна работа Алана! Мы ждали после "Микроволновки", ура!!!!", "Ваууууу, крутооо жду с нетерпением😍🥰❤️Ещё полностью не видела но чувствую будет невероятно - красиво 🤩🔥❤️", "Чувствую, что после просмотра я буду собирать себя по кусочкам 🥺".

Отметим, это не первый клип, который был снят Аланом Бадоевым, однако положен "на полку". Также летом этого года звезда представила клип на песню "Микроволновка".

По словам Тины Кароль, клип не был издан, поскольку ее семейная история тех лет не была созвучна с заводной песней и клипом. Известно, что в то время у певицы умер муж Евгений Огир.

Напомним, что уставшая Тина Кароль пожаловалась на условия работы

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