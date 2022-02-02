Известная певица Тина Кароль заинтриговала поклонников загадочным клипом, который снимала десять лет назад, но никому не показывала.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников неожиданным видео, которое опубликовала в своем Instagram. Оказалось, что это фрагмент невиданного ранее клипа певицы, который для нее снимал Алан Бадоев, этой видеоработе уже 10 лет.

В ролике на несколько секунд Тину можно увидеть спящей в объятиях симпатичного молодого мужчины. Примечательно, что некоторым поклонникам показалось, что певицы лежит в объятиях Дана Балана, с которым ей теперь приписывают романтические отношения.

В подписи к видеофрагменту Кароль написала: "Этой видеоработе 10 лет! Никто не видел ее кроме нас с @alanbadoev. Тайное стало явным". Пользователи тут же принялись обсуждать ролик: "Увидела, подумала, что Балан в начале, испугалась", "Вот это всю ДанТину сейчас проглючило на долю секунды. Как похож на тогокогонельзяназывать", "Я в шоке", "Спасибо вам, Тина, что дали возможность увидеть вас с другой стороны", "Это что-то мега интересное. Ждем выхода", "Почему мужчина на первом кадре похож на Дана".

Напомним, Кароль кардинально изменила жизнь победителя "Голосу країни", подарив квартиру, видео момента: "Чудеса бывают".

Как сообщала Politeka, "Тайное стало явным": неизданное видео Тины Кароль попало в Сеть, о нем знали только два человека.

Также Politeka писала, что Звезда "Голосу країни" Ломакин после Тины Кароль спелся с Верой Брежневой: "Открою вам секретик".