Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников неожиданным видео, которое опубликовала в своем Instagram. Оказалось, что это фрагмент невиданного ранее клипа певицы, который для нее снимал Алан Бадоев, этой видеоработе уже 10 лет.

В ролике на несколько секунд Тину можно увидеть спящей в объятиях симпатичного молодого мужчины. Примечательно, что некоторым поклонникам показалось, что певицы лежит в объятиях Дана Балана, с которым ей теперь приписывают романтические отношения.

В подписи к видеофрагменту Кароль написала: "Этой видеоработе 10 лет! Никто не видел ее кроме нас с @alanbadoev. Тайное стало явным". Пользователи тут же принялись обсуждать ролик: "Увидела, подумала, что Балан в начале, испугалась", "Вот это всю ДанТину сейчас проглючило на долю секунды. Как похож на тогокогонельзяназывать", "Я в шоке", "Спасибо вам, Тина, что дали возможность увидеть вас с другой стороны", "Это что-то мега интересное. Ждем выхода", "Почему мужчина на первом кадре похож на Дана".

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Напомним, Кароль кардинально изменила жизнь победителя "Голосу країни", подарив квартиру, видео момента: "Чудеса бывают".

Как сообщала Politeka, "Тайное стало явным": неизданное видео Тины Кароль попало в Сеть, о нем знали только два человека.

Также Politeka писала, что Звезда "Голосу країни" Ломакин после Тины Кароль спелся с Верой Брежневой: "Открою вам секретик".