Украинская певица Тина Кароль совершила благородный поступок, который не остался незамеченным, - в Сети показали трогательное видео.

Так, в одном из пабликов в Инстаграм с новостями из мира шоубиза поделились архивными кадрами с Тиной Кароль, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

События на видео происходили в 2015-м году. Кароль, будучи тренером на проекте "Голос країни", подарила своему подопечному Антону Копытину ключи от однокомнатной квартиры.

"Я видела, как они живут... Ну, такой я человек. Я хочу тебе кое-что подарить... Ты открой сейчас, посмотри... Это квартира в Киеве!", - артистка расплакалась, вручая Копытину ключи. Не сдержал слез и сам мужчина.

Отметим, Антон, многодетный отец, в неспокойное время вынужден был спасать свою семью из Донецка. В столице, живя на съемной квартире, парень брался за любую работу, чтобы прокормить близких: клал плитку, занимался ремонтом сантехники, пока победа в "Голосі країни" и Кароль не изменили его жизнь.

Мужчина сделал в подаренной квартире ремонт и заехал туда с женой и тремя детьми через год после участия в вокальном шоу.

"И хотя она однокомнатная, деткам здесь очень комфортно!", - так отзывался он о новом жилище.

Публика с энтузиазмом обсуждает поступок Тины Кароль:

"Чтоб ей ее в 1000000 раз больше вернулась эта доброта🔥🔥🔥🔥🔥"

"Молодец. Ей это воздастся. Уважаю таких людей"

"Даже я поплакала 😮 они понятно, я то чего )))) Тина мне всегда нравилась. Умная, талантливая, красивая 😍"

"Какой благородный поступок! Я аж сама всплакнула"

"Без слов, низкий тебе поклон за твои поступки"

"Чудеса бывают!Бывают и невероятные люди!"

Напомним, что уставшая Тина Кароль пожаловалась на условия работы: "Это издевание"

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