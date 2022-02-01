Так, в одном из пабликов в Инстаграм с новостями из мира шоубиза поделились архивными кадрами с Тиной Кароль, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
События на видео происходили в 2015-м году. Кароль, будучи тренером на проекте "Голос країни", подарила своему подопечному Антону Копытину ключи от однокомнатной квартиры.
"Я видела, как они живут... Ну, такой я человек. Я хочу тебе кое-что подарить... Ты открой сейчас, посмотри... Это квартира в Киеве!", - артистка расплакалась, вручая Копытину ключи. Не сдержал слез и сам мужчина.
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Отметим, Антон, многодетный отец, в неспокойное время вынужден был спасать свою семью из Донецка. В столице, живя на съемной квартире, парень брался за любую работу, чтобы прокормить близких: клал плитку, занимался ремонтом сантехники, пока победа в "Голосі країни" и Кароль не изменили его жизнь.
Мужчина сделал в подаренной квартире ремонт и заехал туда с женой и тремя детьми через год после участия в вокальном шоу.
"И хотя она однокомнатная, деткам здесь очень комфортно!", - так отзывался он о новом жилище.
Публика с энтузиазмом обсуждает поступок Тины Кароль:
"Чтоб ей ее в 1000000 раз больше вернулась эта доброта🔥🔥🔥🔥🔥"
"Молодец. Ей это воздастся. Уважаю таких людей"
"Даже я поплакала 😮 они понятно, я то чего )))) Тина мне всегда нравилась. Умная, талантливая, красивая 😍"
"Какой благородный поступок! Я аж сама всплакнула"
"Без слов, низкий тебе поклон за твои поступки"
"Чудеса бывают!Бывают и невероятные люди!"
Напомним, что уставшая Тина Кароль пожаловалась на условия работы: "Это издевание"
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