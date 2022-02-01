Як пише Politeka.net, в Instagram Христина Гірняк почала часто викладати яскравий фото з обробкою, щоб привернути увагу. Дружина Володимира Остапчука намагається не говорити про особисте життя, але ділиться щасливими сімейними моментами.

Цього разу Христина вирішила показати досить цікавий домашній кадр. В одному рушнику вона позувала в кутку кімнати і прикрила зайве також модним журналом. Зображення на ньому привернуло найбільше уваги.

"Доброго ранку! Сьогодні буде класний день, Повір мені, адже саме Ти його прикрашаєш! І вибір кольору саме за тобою» - пише Гірник під новими кадрами.

У мережі відреагували:

"Кожен день по-своєму унікальний❤️; і у нас сонечко вийшло❤️; Христина, ти прекрасна❤️; Доброго ранку☀️; екстетика❤️; або як говорив Вова" сьогодні буде офігенний день; кольором щастя і удачі)));) це Вова на журналі?».

Раньше Христина похвалилася завершеною роботою і анонсувала зустріч з друзями.

"Справи всі зроблені, можна тепер і пообідати в ресторанчику", - зазначила вона і помчала в заклад.

На наступних кадрах Христина засвітила своїх друзів, включаючи екс-солістку групи " НеАнгели» Славу Камінську, яка днями випустила свій перший альбом. Гірник показала, як знаменита співачка проводить свій вихідний день за зустріччю з друзями.

Нагадаємо, що Христина Гірник підняла вище спідницю, заговоривши про порушення правил:"в цьому і є свобода".

Як повідомляла Politeka, Христина Гірник зібралася на обід з іншим, поки Остапчук у від'їзді:"задоволена".

Також Politeka писала, що Христина Гірник похвалилася подарованим колечком з діамантами: "як і багато хто, мріяла...".