Як пише Politeka.net, в Instagram Христина Гірняк почала часто викладати яскравий фото з обробкою, щоб привернути увагу. Дружина Володимира Остапчука намагається не говорити про особисте життя, але ділиться щасливими сімейними моментами.
Цього разу Христина вирішила показати досить цікавий домашній кадр. В одному рушнику вона позувала в кутку кімнати і прикрила зайве також модним журналом. Зображення на ньому привернуло найбільше уваги.
"Доброго ранку! Сьогодні буде класний день, Повір мені, адже саме Ти його прикрашаєш! І вибір кольору саме за тобою» - пише Гірник під новими кадрами.
У мережі відреагували:
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"Кожен день по-своєму унікальний❤️; і у нас сонечко вийшло❤️; Христина, ти прекрасна❤️; Доброго ранку☀️; екстетика❤️; або як говорив Вова" сьогодні буде офігенний день; кольором щастя і удачі)));) це Вова на журналі?».
Раньше Христина похвалилася завершеною роботою і анонсувала зустріч з друзями.
"Справи всі зроблені, можна тепер і пообідати в ресторанчику", - зазначила вона і помчала в заклад.
На наступних кадрах Христина засвітила своїх друзів, включаючи екс-солістку групи " НеАнгели» Славу Камінську, яка днями випустила свій перший альбом. Гірник показала, як знаменита співачка проводить свій вихідний день за зустріччю з друзями.
Нагадаємо, що Христина Гірник підняла вище спідницю, заговоривши про порушення правил:"в цьому і є свобода".
Як повідомляла Politeka, Христина Гірник зібралася на обід з іншим, поки Остапчук у від'їзді:"задоволена".
Також Politeka писала, що Христина Гірник похвалилася подарованим колечком з діамантами: "як і багато хто, мріяла...".