Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Кристина Горняк начала часто выкладывать яркий фото с обработкой, чтобы привлечь внимание. Супруга Владимира Остапчука старается не говорить о личной жизни, но делится счастливыми семейными моментами.
В этот раз Кристина решила показать довольно интересный домашний кадр. В одном полотенце она позировала в углу комнаты и прикрыла лишнее также модным журналом. Изображение на нем привлекло больше всего внимания.
«Доброе утро! Сегодня будет классный день, поверь мне, ведь именно Ты его разукрашиваешь! И выбор цвета именно за тобой» - пишет Горняк под новыми кадрами.
В сети отреагировали:
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«Каждый день по- своему уникален❤️; и у нас солнышко вышло❤️; Кристина, ты прекрасна❤️; Доброе утро ☀️; экстетика❤️; Или как говорил Вова "Сегодня будет офигенный день; цветом счастья и удачи)));) Это Вова на журнале?».
Ранее Кристина похвасталась завершенной работой и анонсировала встречу с друзьями.
«Дела все сделаны, можно теперь и отобедать в ресторанчике», - отметила она и помчала в заведение.
На следующих кадрах Кристина засветила своих друзей, включая экс-солистку группы «НеАнгелы» Славу Каминскую, которая на днях выпустила свой первый альбом. Горняк показала, как знаменитая певица проводит свой выходной день за встречей с друзьями.
Напомним, что Кристина Горняк подняла повыше юбку, заговорив о нарушении правил: "В этом и есть свобода".
Как сообщала Politeka, Кристина Горняк собралась на обед с другим, пока Остапчук в отъезде: "Довольна".
Также Politeka писала, что Кристина Горняк похвасталась подаренным колечком с бриллиантами: "Как и многие, мечтала...".