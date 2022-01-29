Жена известного украинского шоумена, ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина показала, как проводит свое утро без мужа.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram жена 37-летнего украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина (в девичестве Горняк), который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", а также снял комедию "Любовь и блогеры", часто делится с поклонниками личными фотографиями и рассказывает о своих планах.

На этот раз Кристина Остапчук решила показать, как проводит свое утро пока мужа нет дома. Напомним, что Владимир Остапчук улетел в Канаду, где жил с 2017 по 2019 год.

Так, Кристина поделилась с поклонниками списком дел на день.

Как видим, она запланировала пойти в спортзал, сделать массаж, съездить в офис, встретиться с известным блогером Кириллом Скачковым, пойти к косметологу и провести время с крестником.

Далее в сторис Кристина показала кадры из спортзала.

"Довольна! Тем, что я пришла на 9:00 утра в спортзал - я сделала большое усилие над собой", - рассказала жена Остапчука.

Также Кристина показала упражнения, которые делает в спортзале.

Ранее Politeka сообщала, что наглая конкурентка Осадчей устроила "допрос" Сумской и Остапчуку: "Ну шо, пора..."

Напомним, что ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук улетел из неспокойной Украины без жены: "Грустно".

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука поделилась, что ее гложет изнутри: "У меня потеря...".