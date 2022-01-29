Как сообщает Politeka.net, вторая жена известного украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует фолловеров яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка ответила на вопросы поклонников в сторис и показала свое помолвочное кольцо, которое ей преподнес Вова.

В сторис у Кристины попросили показать, с каким колечком Остапчук делал ей предложение руки и сердца. Девушка не стала срывать этого и показала на фото свою руку с этим самым колечком на пальце.

"Я, как и многие, мечтала о колечке Tiffany, и оно у меня есть", - подписала сторис Горняк.

Отметим, что Владимир Остапчук, когда делал Кристине предложение руки и сердца, подарил возлюбленной золотое кольцо от Tiffany с двумя мелкими бриллиантами, стоимость которого составляет 1650 долларов (около 47 тысяч гривен).

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