Жена ведущего шоу «Маска» и других известных украинских проектов Владимира Остапчука показала эффектный образ в коротком платье и раскрыла, в чем для нее проявляется свобода.

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк показала в Инстаграм новое фото, ради которого примерила раскрепощенный образ.

На снимке жена Остапчука позировала в эффектном черном платье без бретелей. Горняк подтянула его короткую юбку повыше и села, широко раздвинув ноги, но позируя боком к камере. Таким образом ее образ получился одновременно вызывающим и загадочным. Дополнили композицию массивные украшения и высокие сапоги.

В подписи к такому привлекающему внимание снимку Горняк поделилась своими размышлениями о свободе.

«Если нарушать «правила», то критика неизбежна! Но как по-мне, то в этом и есть свобода! Кого у меня тут больше, тех кто живут по правилам социума или тех, кто «позволяет» себе быть небольшим «нарушителем»? А, признавайтесь?», - обратилась к своим подписчикам Горняк.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Wow! Невероятная», «Вечный саботаж», «Та, кто хочет побороть сомнения и не бояться критики», «Жить в свое удовольствие! Всем не понравишься и это нормально!», «Это же искусство! Вы прекрасны», «Вы шикарная женщина», «Женщина-кошечка», - пишут люди.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук воссоединился со своей второй женой.

Как сообщала Politeka, Остапчук с Горняк показали свои чувства на камеру, фото в постели.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука похвалилась, сколько тысяч гривен тратит на себя.