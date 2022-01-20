Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк показала в Инстаграм новое фото, ради которого примерила раскрепощенный образ.
На снимке жена Остапчука позировала в эффектном черном платье без бретелей. Горняк подтянула его короткую юбку повыше и села, широко раздвинув ноги, но позируя боком к камере. Таким образом ее образ получился одновременно вызывающим и загадочным. Дополнили композицию массивные украшения и высокие сапоги.
В подписи к такому привлекающему внимание снимку Горняк поделилась своими размышлениями о свободе.
«Если нарушать «правила», то критика неизбежна! Но как по-мне, то в этом и есть свобода! Кого у меня тут больше, тех кто живут по правилам социума или тех, кто «позволяет» себе быть небольшим «нарушителем»? А, признавайтесь?», - обратилась к своим подписчикам Горняк.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Wow! Невероятная», «Вечный саботаж», «Та, кто хочет побороть сомнения и не бояться критики», «Жить в свое удовольствие! Всем не понравишься и это нормально!», «Это же искусство! Вы прекрасны», «Вы шикарная женщина», «Женщина-кошечка», - пишут люди.
Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук воссоединился со своей второй женой.
Как сообщала Politeka, Остапчук с Горняк показали свои чувства на камеру, фото в постели.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука похвалилась, сколько тысяч гривен тратит на себя.