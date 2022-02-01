Не так давно стартував новий сезон шоу "Майстер Шеф", а деякі глядачі вже визначилися з майбутнім переможцем - кому обіцяють перемогу, читайте далі.

Днями показали другий випуск шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів", в якому взяли участь одні з найяскравіших учасників попередніх випусків, передає Politeka.net. Користувачі Мережі активно обговорюють проєкт, і висловлюють свою думку, хто гідний перемоги.

"Ми побачили другий випуск проекту "Майстер Шеф. Битва сезонів!" Конкуренція зростає, як і складність випробувань! Який конкурс запам'ятався тобі найбільше?

Обговорімо випуск тут 👇", - написали автори поста в офіційній групі. На фото були відображені Анжела Липська і Олександр Кривець.

Пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів, користувачі Мережі назвали своїх улюбленців.

"Слухайте, Анжела така молодець! Ще всіх профіків зробить😂", " обожнюю Анжелу з тих самих пір, коли вперше її побачила на Майстер шеф. Вірю, що вона увійде до п'ятірки кращих. Удачі, Анжела.❤ ️ ", "Анжела, Білодід, велика🔥 🔥 🔥", "молодець Саня і Білодід. Професіонали вони завжди молодці. Поки вилітають слабкі".

Нагадаємо, що учасник "Битви сезонів" розповів, що з ним сталося

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