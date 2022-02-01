Не так давно стартовал новый сезон шоу "Мастер Шеф", а некоторые зрители уже определились с будущим победителем - кому сулят победу, читайте далее.

На днях показали второй выпуск шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов", в котором приняли участие одни из самых ярких участников предыдущих выпусков, передает Politeka.net. Пользователи Сети активно обсуждают проект, и высказывают свое мнение, кто достоин победы.

"Мы увидели второй выпуск проекта "Мастер Шеф. Битва сезонов!" Конкуренция растет, как и сложность испытаний! Какой конкурс запомнился тебе больше всего?

Давай обсудим выпуск здесь 👇", - написали авторы поста в официальной группе. На фото были запечатлены Анжела Липская и Александр Кривец.

Пост собрал более 1500 лайков и много комментариев, пользователи Сети назвали своих любимцев.

"Слушайте, Анжела такая молодец! Еще всех профиков сделает😂", "Обожаю Анжелу с тех самых пор, когда впервые её увидела на Мастер шеф. Верю, что она войдёт в пятёрку лучших. Удачи, Анжела.❤️", "Анжела, Белодид, Большая 🔥🔥🔥", "Молодец Саня и Билодид. Профессионалы они всегда молодцы. Пока вылетают слабые".

Напомним, что участник "Битвы сезонов" рассказал, что с ним случилось

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