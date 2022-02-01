Как передает Politeka.net, недавно начался новый "МастерШеф. Битва Сезонов", где собрались яркие представители предыдущих сезонов, чтобы сразиться за звание лучшего шефа Украины. На странице кулинарного телешоу "МастерШеф" поделились новой публикацией. На кадре показала выбывшего участника сезона - Серафима (представитель 11-го сезона).

Поклонники шоу оставили множество комментариев под публикацией, где высказывают своё отношение к участнику.

"Заслуженно! Так как на битве сезонов готовить под диктовку - это перебор!", "Ему изначально здесь нечего было делать! Кроме матов ничем не выделялся даже в своём сезоне! Всё справедливо!", "С самого начала хотела, чтобы он покинул, не надо было прятать чернила! Заслужил!", "Самый слабый, самый зазнавайка, мясо в предыдущем сезоне пожарить не мог", "Вот почему надо своей головой думать", "Изначально была удивлена, что его пригласили. Это даже не Витя... есть более яркие и успешные участники в прошлых битвах...".

Ранее сообщалось, Ярославский на фоне слухов о романе с Мартыновской развлекается с победительницей "Мастер Шеф. Профессионалы": "Вот это да!"

Также, победитель "Мастер Шеф-11" назвал своих фаворитов в "Битве сезонов": "Если бы нужно было ставить деньги..."

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