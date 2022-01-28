В новом сезоне "Мастер Шеф" собрали одни из самых ярких бывших участников, которые теперь должны доказать, кто из них лучший, передает Politeka.net.

Так, один из поваров Андрей Колесник снимался в шоу восемь лет назад. За эти годы повар провел колоссальную работу над собой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Сейчас он устроился су-шефом в одном из ресторанов.

В своем Инстаграм-посте участник рассказал о своей деятельности подробнее. В частности, он работал во многих ресторанах поваром, преподавал в Академии успешных поваров, проводил мастер-классы и сам их проходил, учился у лучших, участвовал в саммитах в Украине и за границей, получал призовые места в конкурсах, читал книги и смотрел видео по кулинарии, знакомился с кухней разных стран.

"Восемь лет я не был на кухне "МастерШеф"... Я считаю, что у меня достаточно знаний и опыта, чтобы победить в этом сезоне. Единственное, что мне может помешать – это мои эмоции, но над ними я тоже работал", - добавил в конце автор поста.

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