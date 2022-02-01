Відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська зважилася на ефектну зміну іміджу і стрижки, щоб оновити вже звичний стиль.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська з недавніх пір почала сольну кар'єру і тепер зайнята просуванням своїх нових пісень і кліпів в мережі. Для того, щоб бути в центрі уваги, виконавиця також не сидить на місці і часто змінює образи.

Звичайне Слава залишає свій мідний колір волосся не зворушеним, періодично оновлюючи лише стрижку. Однак цього разу в салоні вона показала, що готова піти далі. І не тільки обстригти локони під каре, але і стати блондинкою.

"Слава Камінська змінила імідж🔥 співачка перефарбувала руде волосся і стала блондинкою. Також зірка вирішила позбутися довгого волосся і відрізала каре. Як вам новий образ зірки? Поділися враженням в коментарях 👇 🏻 » - йдеться в підписі.

У мережі відповіли: "не краще з рудим кольором блонд не її; Руденькою набагато краще було; Руденькою краще. Була🔥; раніше - було краще; Однозначно, к!; Чудесний... Рівненська невістка; хороші зміни. Де ви бачите каре?)))😂; Якщо жінка змінює зачіску, значить скоро змінить життя; як то кажуть "Слава Богу"; це не каре».

Також у своєму мікроблозі в Instagram зірка показала гаряче лірик-відео, в якому з'явилася у відвертому образі і виконала свою нову пісню.

Нагадавши, Екс - "Неангел" Камінська влаштувала яскраве шоу у своїй гримерці: "Слав, розрив просто!".

Як повідомляла Politeka, "Красива жінка, незаміжня": Камінська з "НеАнгелів" зробила дивну заяву.

Також Politeka писала, що Камінська з " НеАнгелів "хвалилася фігурою в яскравому вбранні:"шикарна".