Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская с недавних пор начала сольную карьеру и теперь занята продвижением своих новых песен и клипов в сети. Для того, чтобы быть в центре внимания, исполнительница также не сидит на месте и часто меняет образы.
Обычно Слава оставляет свой медный цвет волос не тронутым, периодически обновляя лишь стрижку. Однако в этот раз в салоне она показала, что готова пойти дальше. И не только остричь локоны под каре, но и стать блондинкой.
«Слава Каминская сменила имидж🔥 Певица перекрасила рыжие волосы и стала блондинкой. Также звезда решила избавиться от длинных волос и отрезала каре. Как вам новый образ звезды? Делись впечатлением в комментариях 👇🏻» - говорится в подписи.
В сети ответили: «Не лучше с рыжим цветом блонд не ее; Рыженькой намного лучше было; Рыженькой лучше. Была 🔥; Раньше – было лучше; Однозначно, к!; Чудесная... Ровенская невестка; Хорошие перемены. Где вы видите каре?)))😂; Если женщина меняет прическу, значит скоро изменит жизнь; Как говорится "Слава Богу"; Это не каре».
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Также в своем микроблоге в Instagram звезда показала горячее лирик-видео, в котором появилась в откровенном образе и исполнила свою новую песню.
Напомним, Экс-"НеАнгел" Каминская устроила яркое шоу в своей гримерке: "Слав, разрыв просто!".
Как сообщала Politeka, "Красивая женщина, незамужняя": Каминская из "НеАнгелов" сделала странное заявление.
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" хвастнула фигурой в ярком наряде: "Шикарная".