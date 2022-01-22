Как передает Politeka.net, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после новогодних праздников укатила отдыхать в Занзибар. Артистка уже сидит в аэропорту и вспоминает, как отлично провела отдых. На своей странице в Инстаграм Каминская показала новое фото. На кадре певица позирует в неоново-зеленом платье и ярких сандалиях.

"Отдохнули, пора и честь знать😂

Сижу в аэропорту, уже скучаю по этому прекрасному месту💚

Точно знаю, что мы тут в первый, но не в последний раз)

Понравилось абсолютно всё! Офигенные такие Мальдивы)", — поделилась впечатлением Слава Каминская.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какая красивая 😍😍😍 Платье украду", "Классная! Обожаю!", "Ножки класс", "Очень красивая", "Красавица, какое платье вах!", "Красотка😍и фигура у Вас шикарная🔥

Я наконец-то тоже скинула лишние килограммы. После родов двойняшек 👶🏻👶🏻занималась дома без спортзала".

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