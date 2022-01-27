Как пишет Politeka.net, 37-летняя Слава Каминская засветилась в Инстаграм с романтичной прической. Она подобрала волосы повязкой, оставив соблазнительные локоны страсти. Артистка сидела в машине и кокетничала на камеру, сделав странное заявление.

«Красивая женщина, незамужняя», - процитировала Каминская известную песню своей коллеги Таянны.

Позже она рассказала поклонникам, что сегодня стартует предзаказ ее нового альбома. Как известно, после распада «НеАнгелы» Слава всерьез занялась сольной карьерой. Она успела выпустить несколько песен и клип. Теперь артистка готовится презентовать свой первый сольный альбом.

Как известно, Слава Каминская прославилась после участия в нескольких телепроектах в начале 2000-х. Там ее заметил продюсер Юрий Никитин и пригласил в необычную женскую группу. Певица долгое время была замужем за пластическим хирургом Эдвардом Каминским. В браке у пары родилось двое детей.

Напомним, что Каминская в эффектном купальнике показала идеальную фигуру: «Наприседала».

Как сообщала Politeka, Каминская похвасталась фигурой в ярком наряде: "Шикарная".

Также Politeka писала, что Каминская показала, как надо кайфовать на пляже: "Вы там с Огневич не встретились?".