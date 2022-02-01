Катя Павленко - солістка групи "Go_A", що посіла п'яте місце на "Євробаченні", постала в несподіваному вигляді.

Як пише Politeka.net, Катя Павленко поділилася несподіваним фото на своїй сторінці в Instagram.

Катя Павленко показала знімок, на якому була зображена з потекшім макіяжем, немов вона плакала.

Фото викликало бурхливу реакцію в мережі. Навіть у такому вигляді співачка отримала масу компліментів.

"Красива, коли плачеш», «не плач», «Богиня», «час плакати», «це найкраще, що я бачила за сьогоднішній день», «це занадто прекрасно», «найпрекрасніша», «Катя, ти просто нереальна», «у мене немає слів», «неймовірна», «Атмосферно», - пишуть в коментарях.

Шанувальник Каті Павленко також припустили, що їх незабаром чекає новий реліз.

Нагадавши, Катя Павленко разом зі своєю групою Go_A представляла Україну на Євробаченні в 2021 році. Також нещодавно солістка go_a виступила у другому сезоні "Маски", де зіркові детективи не змогли її вгадати.

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