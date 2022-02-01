Катя Павленко - солистка группы "Go_A", занявшей пятое место на "Евровидении", предстала в неожиданном виде.

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко поделилась неожиданным фото на своей странице в Инстаграм.

Катя Павленко показала снимок, на котором была запечатлена с потекшим макияжем, словно она плакала.

Фото вызвало бурную реакцию в Сети. Даже в таком виде певица получила массу комплиментов.

«Красивая, когда плачешь», «Не плачь», «Богиня», «Время плакать», «Это лучшее, что я видела за сегодняшний день», «Это слишком прекрасно», «Самая прекрасная», «Катя, ты просто нереальная», «У меня нет слов», «Невероятная», «Атмосферно», - пишут в комментариях.

Поклонники Кати Павленко также предположили, что их вскоре ждет новый релиз.

Напомним, Катя Павленко вместе со своей группой Go_A представляла Украину на Евровидении в 2021 году. Также недавно солистка Go_A выступила во втором сезоне "Маски", где звездные детективы не смогли ее угадать.

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