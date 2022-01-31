Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, фронтвумен группы Go_A Катя Павленко, которая стала настоящей звездой "Евровидения", часто радует поклонников экстравагантными публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила фанатов новым необычным фото, на котором появилась в новой внешности.

На новой мрачной фотографии Катя запечатлена, стоя у зеркала, она впирается руками в края и пронзительным взглядом смотрит на свое отражение. Выглядит этот снимок очень атмосферно и необычно. Здесь у певицы новая прическа – ее волосы чуть завиты и распущены в объемной укладке с кудрями, а на лице темный потекший макияж.

В подписи к фото Павленко ничего не написала, указала лишь своего фотографа. Зато пользователи начали активно обсуждать снимок, высказывая свое мнение: "Повзрослевшая лирическая героиня своих стихотворений", "Когда выбросила из окна телевизор", "Смотрите прямо в душу", "Влюблена в отражение... твое", "Какой взгляд пронзительный!", "Невероятная", "На это фото идеально все".

Напомним, Украинцы Go_A дождались признания Европы после поражения на Евровидении: "Подтверждает тот факт, что вас засудили".

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