Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого, шоумена і ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина поділилася цікавим постом на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Христина Решетник покрутилася перед зеракалом в оригінальній сукні, низ якої був чорним, а верх – яскравого кольору «фуксія». При цьому боки дівчини залишилися неприкритими тканиною.

"Ну все, тепер 2022 рік точно настав 🎊 🎊 🎊 вітаю всіх з китайським Новим Роком 🌟 сьогодні ідеальний День, щоб намалювати плани і цілі на цей рік», - написала дружина телеведучого.

Образ Христини Решетник зібрав масу компліментів.

"Вау", "дуже красиво», «ідеально», "Ви така красива", - захоплюються фоловери дружини відомого телеведучого.

Як відомо, Григорій і Христина в шлюбі з 2010 року. Разом вони ростять трьох синів, і вважаються однією з небагатьох зразкових пар українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, Нікітюк і Решетник з'явилися разом на тлі чуток про нову "Холостячку": "Неймовірно красиві!"

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Решетника здивувала поведінкою на сімейному кадрі: "Обов'язково показати так?"

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника натякнула на поповнення в родині:" Мама трьох синів, яка..."