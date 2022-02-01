Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого, шоумена і ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина поділилася цікавим постом на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Христина Решетник покрутилася перед зеракалом в оригінальній сукні, низ якої був чорним, а верх – яскравого кольору «фуксія». При цьому боки дівчини залишилися неприкритими тканиною.
"Ну все, тепер 2022 рік точно настав 🎊 🎊 🎊 вітаю всіх з китайським Новим Роком 🌟 сьогодні ідеальний День, щоб намалювати плани і цілі на цей рік», - написала дружина телеведучого.
Образ Христини Решетник зібрав масу компліментів.
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"Вау", "дуже красиво», «ідеально», "Ви така красива", - захоплюються фоловери дружини відомого телеведучого.
Як відомо, Григорій і Христина в шлюбі з 2010 року. Разом вони ростять трьох синів, і вважаються однією з небагатьох зразкових пар українського шоу-бізнесу.
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