Леся Никитюк - известная телеведущая, которая прославилась благодаря своему чувству юмора, сообщает Politeka.net. Только в Инстаграм за жизнью звезды следят 3,8 миллиона пользователей Сети.
Некоторые поклонники просто мечтают увидеть Лесю Никитюк в качестве героини проекта "Холостячка", ведущим которого является Григорий Решетник. И на фоне слухов, что звезда станет новой героиней проекта, оба ведущих внезапно появились вместе.
На кадре, который разместил Григорий Решетник, Леся Никитюк сверкнула стройными ногами, и оперлась на плечо коллеги.
"Иванович и Ивановна 🕺🏻💃🏻", - подписал снимок Григорий Решетник.
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Почти за час публикация собрала около 4000 лайков и много комментариев.
"Гриша, ты нежный 😂❤️", "Это шоу Холостячка 🔥", "Ждём новую холостячку с Лесей😍🔥", "Новая "холостячка"?❤️🔥😂", "Вы невероятно красивые! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏", "Ждём Лесю холостячкой 3 🔥👏👏", "Ждем @lesia_nikituk в Холостячке !!!🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.
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