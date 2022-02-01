Известная телеведущая Леся Никитюк засветилась в компании телеведущего Григория Решетника на фоне слухов, что она новая героиня шоу "Холостячка".

Леся Никитюк - известная телеведущая, которая прославилась благодаря своему чувству юмора, сообщает Politeka.net. Только в Инстаграм за жизнью звезды следят 3,8 миллиона пользователей Сети.

Некоторые поклонники просто мечтают увидеть Лесю Никитюк в качестве героини проекта "Холостячка", ведущим которого является Григорий Решетник. И на фоне слухов, что звезда станет новой героиней проекта, оба ведущих внезапно появились вместе.

На кадре, который разместил Григорий Решетник, Леся Никитюк сверкнула стройными ногами, и оперлась на плечо коллеги.

"Иванович и Ивановна 🕺🏻💃🏻", - подписал снимок Григорий Решетник.

Почти за час публикация собрала около 4000 лайков и много комментариев.

"Гриша, ты нежный 😂❤️", "Это шоу Холостячка 🔥", "Ждём новую холостячку с Лесей😍🔥", "Новая "холостячка"?❤️🔥😂", "Вы невероятно красивые! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏", "Ждём Лесю холостячкой 3 🔥👏👏", "Ждем @lesia_nikituk в Холостячке !!!🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, Решетник посмеялся над несуразным видом Леси Никитюк

Также, раздраженная Никитюк пожаловалась украинцам на жизнь после переезда в Киев

Politeka рассказывала, ведущий «Холостяка» Решетник неожиданно обратился к украинцам