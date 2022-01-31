Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина подшутила над мужем, когда он решил сделать семейное фото.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является успешным отечественным телеведущим. Звезда снимается во многих проектах, включая романтическое шоу "Холостяк". У знаменитости есть супруга - Кристина, на которой Григорий женился в 2010 году. Пара воспитывает троих мальчиков, а на днях Кристина призналась, что мечтает о девочке. Решетник на новом фото в Инстаграм показал, как сделал селфи с женой.

"А когда муж просит жену сфотографироваться, нужно обязательно показать так?", - спросил Григорий.

На фото Кристина показала язык, пока муж фотографировал.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы классные, счастья безграничного", "Лапули", "Класс", Классные, прикольные, очаровательные", "Будто твоя сестра родная:))?", "Красивые, люблю вас".

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