Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является успешным отечественным телеведущим. Звезда снимается во многих проектах, включая романтическое шоу "Холостяк". У знаменитости есть супруга - Кристина, на которой Григорий женился в 2010 году. Пара воспитывает троих мальчиков, а на днях Кристина призналась, что мечтает о девочке. Решетник на новом фото в Инстаграм показал, как сделал селфи с женой.
"А когда муж просит жену сфотографироваться, нужно обязательно показать так?", - спросил Григорий.
На фото Кристина показала язык, пока муж фотографировал.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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