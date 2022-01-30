Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина, которая родила троих сыновей, впечатлила новыми образом и рассказала, о чем мечтает.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник женились в 2010 году. За это время у пары появились трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина, как и звездный супруг, активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где в этот раз показала стильный образ.

На снимке Кристина стояла в шикарном черно-розовом платье, позируя в коридоре. Решетник улыбалась, хвастаясь роскошным букетом.

"Мама трех сыновей, мечтающая о 🎀", - написала Кристина, намекая на дочь.

"Съем", - написал Григорий под фото.

"Богиня", - написала Злата Огневич.

Фанаты, включая Гришу Решетника и Злату Огневич, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая", "В 7:46 утра 01.02 пишите желание) если мечтаете о 🎀🎀🎀", "Невероятная", "Кристишка Вы прекрасна", "Девочку?".

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