Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник женились в 2010 году. За это время у пары появились трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина, как и звездный супруг, активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где в этот раз показала стильный образ.
На снимке Кристина стояла в шикарном черно-розовом платье, позируя в коридоре. Решетник улыбалась, хвастаясь роскошным букетом.
"Мама трех сыновей, мечтающая о 🎀", - написала Кристина, намекая на дочь.
"Съем", - написал Григорий под фото.
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"Богиня", - написала Злата Огневич.
Фанаты, включая Гришу Решетника и Злату Огневич, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красивая", "В 7:46 утра 01.02 пишите желание) если мечтаете о 🎀🎀🎀", "Невероятная", "Кристишка Вы прекрасна", "Девочку?".
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