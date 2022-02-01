Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего, шоумена и ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина поделилась интересным постом на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Кристина Решетник покрутилась перед зеракалом в оригинальном платье, низ которого был черным, а верх – яркого цвета «фуксия». При этом бока девушки остались неприкрытыми тканью.

«Ну все, теперь 2022 год точно наступил 🎊🎊🎊 поздравляю всех с Китайским Новым Годом 🌟 Сегодня идеальный день, чтобы нарисовать планы и цели на этот год», - написала жена телеведущего.

Образ Кристины Решетник собрал массу комплиментов.

«Вау», «Очень красиво», «Идеально», «Вы такая красивая», - восхищаются фолловеры жены известного телеведущего.

Как известно, Григорий и Кристина в браке с 2010 года. Вместе они растят троих сыновей, и считаются одной из немногих образцовых пар украинского шоу-бизнеса.

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