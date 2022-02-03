Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, комік, тренер "Ліги Сміху" Володимир Дантес, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, поділився з фанатами своєю бідою. Виявилося, що після відпочинку в Мексиці Вова виявив на руці дивну пляму, яка його не на жарт стривожила.

У своїх Instagram-сторіс Дантес опублікував фото руки і запропонував фанатам вибрати один з варіантів, що з ними сталося. "Після Мексики з'явилася ця пляма на руці. Що це? Варіанти моїх знайомих: лишай, опік, алергія, стріла Амура. Варіанти бомба, але я з'їжджу до лікаря", - підписав сторіс співак.

Пізніше, після візиту до лікаря, Володимир відповів шанувальникам, що з ним сталося. Він записав відео з машини і розповів: "хлопців, все нормально з рукою. Виявляється, це був просто з чимось контакт, здер епідермісу".

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