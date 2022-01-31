Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес стал успешным украинским артистом. Звезда женат на экс-солистке группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой. Владимир занимается активно творчеством, а также ведет блог в Инстаграм, где в этот раз поделился новыми стори и показал, как подготовился к лету.
На фото Владимир был без футболки, демонстрируя подкачанное тело. Дантес сделал селфи, впечатляя подтянутыми мышцами.
"Лето, начинайся, я почти готов", - написал звезда.
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До этого Владимир показал, как утром занимался боксом. Звезда был в спортзале, где работал с тренером.
А на еще одном сторис звезда показал, как шутит над фанатами.
"Маленькие дети пахнут лучше всех парфюм на свете!", - написала фанатка.
"Я так пытался судье объяснить, но теперь мне нельзя приближаться к детским садикам", - написал в ответе Дантес.
"Обожаю переписываться в комментариях", - отметил звезда.
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