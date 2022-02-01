Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский певец и муж Нади Дорофеевой. Звезда давно занимается спортом и решил обратиться к украинцам на видео, рассказав о своей привычке. Ролик опубликовали на страничке "Зірковий шлях".
"Обращение ко всем этим людям, которые говорят - займись спортом, через 21 день ты к нему привыкнешь и просто без него не сможешь. Идет седьмой месяц, я четыре раза в месяц занимаюсь, я просто ненавижу всех этих людей, которые так говорят, и спорт... Спасибо", - сказал Дантес.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Не люблю спорт, вот проспала утреннюю тренировку, зато после спортзала, хорошее самочувствие, так и живём", "Тоже так думаю", "Хоть кто-то говорит правду", "Что это за чудо?", "Кто эта девочка?", "Что за прическа?", "а я всегда думаю, какой спорт( не говорю о плавании) бег - колени болят, - это не просто выбрать спорт, чтоб принес пользу и здоровье".
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