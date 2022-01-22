Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес с Надей Дорофеевой более 10 лет, хотя поженилась пара только в 2015 году. В 2019 году артист после перерыва снова начал выпускать песни. После нескольких синглов Дантес представил в 2021 году первый сольный альбом "Твоя любимая музыка", а перед Новым годом дал первые сольные концерты, которые собрали аншлаг. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Дантес показал, как решил себе выбрать диван.
"А как ходить и выбирать? Я вот увидел диван и решил уже его покупать. Потому что искать что-то еще - муки!", - написал Владимир.
Звезда спросил в конце видео, стоит или не стоит еще что-то посмотреть.
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А на следующем сторис Дантес уже сказал о своем решении.
"Спасибо всем, кто посоветовал походить и что-то еще присмотреть. Я купил подушки и этот диван. Я очень прислушиваюсь к советам", - написал звезда в видео.
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