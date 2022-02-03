Відома співачка і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос в пристрасних обіймах Макса Леонова висловилася про своє бажання.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос є не тільки відомою співачкою, а й переможницею одного з сезонів проєкту "Танці з зірками". Як відомо, на шоу її напарником був Макс Леонов. Цього разу артистка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - Санта Дімопулос відповіла на питання шанувальниці, чого їй на даний момент не вистачає і що б зараз хотілося робити

"Танцювати", — зізналася Санта Дімопулос і показала себе в обіймах Макса Леонова.

Нагадаємо, що на новорічні свята артистка вирушила в Дубаї разом з дітьми та чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренко. Як виявилося, там вони проживають вже місяць. Вони там зняли будинок, де спокійно і розмірено провели час з сім'єю, а тепер через пару днів Санта Дімопулос покидає Дубаї, проте відлітає в місце, яке назвала "чарівним".

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