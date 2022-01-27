Певица Санта Димопулос, которая была солисткой группы ВИА Гра, поделилась фото, на котором она была беременной.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - популярная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". А в 2020 году звезда победила на шоу "Танці з зірками", где выступала в паре с Максом Леоновым. Сейчас артистка замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, от которого родила дочь Софию в 2019 году. На новых сторис в Инстаграм Санта решила показать, как выглядела, когда была беременной, и ответила на вопрос фанатки.

"Не проходит материнский инстинкт (ждала и хотела малышку( Депресс", - написала фанатка.

"Пожалуйста. Не переживайте. У вас типичная ПРД (Послеродовая депрессия). С которой сталкиваются 85% матерей. Дайте себе время! Это все гормоны!) Позаботьтесь о себе в это время, дарите себе как можно больше приятных эмоций, поддержите себя максимально. Если не справляетесь - обратитесь за помощью, чтобы легче пройти этот период", - ответила звезда.

"Главное - не впадать в панику и не загонять себя еще больше. Все будет хорошо", - дополнила Санта.

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