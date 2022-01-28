Известная украинская певица, бывшая участница популярной группы "Виа Гра" Санта Димопулос рассказала поклонниками о своих проблемах и раскрыла, как с ними боролась.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 34-летняя украинская певица, экс-участница группы "Виа Гра" Санта Димопулос часто делится личным и отвечает на вопросы поклонников.

Так, на этот раз певицу спросили как она поборола анорексию и справилась со сложным эмоциональным состоянием.

"Много лет назад у меня было очень сложное эмоциональное состояние, анорексия, булимия длилась годами. Тогда я даже не задумывалась пойти за помощью, почему-то было стыдно (какие глупости, на самом деле). Начала постепенно...Читала разные книги, общалась с умными людьми, и, главное, начала изучать вопрос любви к себе. Развернула свою жизнь и перестала жить по чьим-то ожиданиям, начала прислушиваться к внутреннему голосу, который давно заглушила. Начала учиться себя ценить и оберегать, заботиться. Я стала опекуном для той недолюбленной и обиженной маленькой девочки внутри себя. Стала себе родителем, а не палачом и с этого началось мое исцеление", - рассказала поклонникам Санта Димопулос.

Ранее Politeka сообщала, что Экс-Виа Гра Димопулос удивила откровением про себя: "Типичный клиент дурдома".

Напомним, что Санту Димопулос потрясла трагическая весть, такого, как он, больше не будет: "Покойся с миром, гений".

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