Как передает Politeka.net, Санта Димопулос является не только известной певицей, но и победительницей одного из сезонов проекта "Танці з зірками". Как известно, на шоу её напарником был Макс Леонов. На этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре - Санта Димопулос ответила на вопрос поклонницы, чего ей на данный момент не хватает и что бы сейчас хотелось делать
"Танцевать", — призналась Санта Димопулос и показала себя в объятиях Макса Леонова.
Напомним, что на новогодние праздники артистка отправилась в Дубаи вместе с детьми и мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко. Как оказалось, там они проживают уже месяц. Они там сняли дом, где спокойно и размеренно провели время с семьей, а теперь через пару дней Димопулос покидает Дубаи, однако улетает в место, которое назвала "волшебным".
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