Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський є відомим українським співаком і переможцем шоу "Голос країни". Після перемоги в шоу, артист радує своїх шанувальників концертами та творчістю. Однак, не все так гладко. На своїй сторінці в Instagram Лазановський опублікував нові сторіз, де здивував заявою. Артист вирішив попрощатися з шанувальниками, не пояснивши причину.
"У зв'язку з певними обставинами, не можу сидіти в соціальних мережах. Всім спасибі, всім папа на довготривалий період", - висловився Сергій Лазановський.
"Зараз в очікуванні результату. Тому не можу вам нічого відповісти...", — передав Сергій Лазановський.
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Нагадаємо, артист повернувся на шоу "Голос країни", проте, вже не в якості співака. Разом зі своєю напарницею він веде бекстейдж шоу, де розкриває різні факти про нових учасників і ділиться цікавими моментами.
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