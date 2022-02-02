Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский является известным украинским певцом и победителем шоу "Голос країни". После победы в шоу, артист радует своих поклонников концертами и творчеством. Однако, не всё так гладко. На своей странице в Инстаграм Лазановский опубликовал новые Сториз, где удивил заявлением. Артист решил попрощаться с поклонниками, не объясннив причину.
"В связи с определенными обстоятельствами, не могу сидеть в социальных сетях. Всем спасибо, всем папа на долговременный период", — высказался Сергей Лазановский.
"Сейчас в ожидании результата. Поэтому не могу вам ничего ответить...", — сообщил Сергей Лазановский.
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Напомним, артист вернулся на шоу "Голос країни", однако, уже не в качестве певца. Вместе со своей напарницей он ведет бекстейдж шоу, где раскрывает разные факты о новых участниках и делится интересными моментами.
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