Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram победитель 11 сезона шоу "Голос країни" Сергей Лазановский, который стал ведущим бекстейджа двенадцатого сезона, часто делится с поклонниками своими планами и публикует различные фото и видео.
На этот раз Лазановский рассказал поклонникам о премьере новой песни.
"Так уже хочу поделиться этой работой 🔥 Она для меня особенная ♥️ ", - сказал Сергей.
Лазановский напел частичку новой песни и рассекретил, что премьера будет 11 февраля этого года.
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Поклонники прокомментировали публикацию Лазановського: "Когда будет презентация песни, которая подавалась на Евровидение 2022?", "Ждем ❤️❤️😍 ", "Какой голос совсем другой чем был 😍😮 ", "Жду с нетерпением эту песню 😍😍😍😍 ","Ждем премьеру❤️ Песня таки невероятная 🥺".
Заметим, что Сергей Лазановский решил принять участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение.
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