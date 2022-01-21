Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал популярным после победы на проекте "Голос країни - 11", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за артистом следят десятки тысяч украинцев в социальных сетях. Артист записывает музыку и дает концерты, а также активно развивает свой блог в Инстаграм.
На новых сторис Лазановский решил показать скрин своего резюме.
"Лазановский Сергей Сергеевич. Официант, менеджер по продаже и аренде недвижимости, ведущий корпоративов, свадеб. 4 тыс. гривен", - было написано в резюме.
При этом артист рассматривал полную и не полную занятость.
Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»
"Будет не хватать ее улыбки": оборвалась жизнь актрисы и модели, которая запомнилась ролями в рекламе
Школы начали отправлять на "дистанционку" из-за новой вспышки вируса, о чем нужно знать: "С 21 января..."
"Прости, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"
"Тайная жена" Олега Винника поразила естественной красотой на отдыхе: "Самая красивая женщина"
"Нашел свое резюме. Чтобы вы понимали, что с деньгами я дружу редко, поэтому никакой работы не боюсь", - прокомментировал свое резюме Сергей в сторис Инстаграм.
Напомним, победитель "Голоса країни" Лазановский показал, как справляется с хейтерами
А еще Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский решил поменять себя ради девушки
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Лазановский готовится к поездке на "Евровидение-2022"