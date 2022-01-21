Сергей Лазановский, который победил в прошлом сезоне "Голосу країни", показал, как зарабатывал до популярности.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал популярным после победы на проекте "Голос країни - 11", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за артистом следят десятки тысяч украинцев в социальных сетях. Артист записывает музыку и дает концерты, а также активно развивает свой блог в Инстаграм.

На новых сторис Лазановский решил показать скрин своего резюме.

"Лазановский Сергей Сергеевич. Официант, менеджер по продаже и аренде недвижимости, ведущий корпоративов, свадеб. 4 тыс. гривен", - было написано в резюме.

При этом артист рассматривал полную и не полную занятость.

"Нашел свое резюме. Чтобы вы понимали, что с деньгами я дружу редко, поэтому никакой работы не боюсь", - прокомментировал свое резюме Сергей в сторис Инстаграм.

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