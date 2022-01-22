Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал победителем шоу "Голос країни" в 2021 году, где был в команде бывшей солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой. После проекта за артистом следят десятки тысяч людей в социальной сети Инстаграм, где молодой певец делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
На новом видео Сергей Лазановский показал выступление, на котором выполнял песню "Україна" Тараса Петриненко. Вместе с победителем пели другие участники шоу от разных тренеров, а в конце сами Олег Винник, Тина Кароль, Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик присоединились к участникам.
"С днем Соборности, украинцы.
Спасибо всем ребятам, которые сейчас, мерзнут в окопах, дают нам возможность чувствовать себя единым и целостным государством.
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Возвращайтесь живыми", - было написано под видео.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и начали ставить восторженные смайлы в комментариях.
Напомним, победитель "Голоса країни" Лазановский показал, как справляется с хейтерами
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