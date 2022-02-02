Як передає Politeka.net, гурт "Green Grey" є популярним українським рок-гуртом. Цього разу на інтерв'ю "КП Україна" соліст групи Дмитро Муравицький на прізвисько Мурик прокоментував їх місце в номінації на премію "YUNA". Група "Green Grey" потрапила в номінацію "Інша музика", хоч і вони є рок-музикантами.

"Добре, що ми інша музика. Якщо подивитися на набір рок-номінантів - я не хочу бути в такій компанії. Я це роком не вважаю. Це якась популярна музика з його елементами. У нас навіть з'явився новий напрямок - депутат-рок.

Раніше було видно, де музикант. Я не проти пофрикувати, але наперти на себе одяг провідника заради піару... а що далі? Що йому завтра запропонують приміряти? Рокер повинен бути рокером", - різко прокоментував Дмитро Муравицький.

Варто відзначити, що церемонія музичної премії "YUNA" пройде 16 березня в "Палаці Україна" в Києві. На премії нагородять кращих представників різних номінацій.

Нагадаємо, що влітку з групою "Green Grey" прогримів скандал. Він стався через те, що назву гурту викреслили зі списку тих, хто мав виступити на Дні незалежності України. Це сталося через те, що вони представляли російськомовну пісню.

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